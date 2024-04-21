Время попытать счастье в лотерее: Глоба назвала 3 знака, у которых с 22 апреля наступят успешные дни

С 22 апреля для трех знаков зодиака откроется коридор удачи



По словам знаменитого в России астролога Тамары Глобы, в список вошли люди, родившиеся под знаком Близнецы. Дела, даже самые сложные, им удастся решить как по щелчку пальцев. И не только решить, но и получить хорошие деньги. И такие поступления заметно укрепят их кошелек.

Победителями станут и Раки, которым судьба дарует много способов разбогатеть. Вы даже можете попытать счастье, купив лотерейный билет. А вдруг именно сейчас вам повезет.