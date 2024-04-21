И неработающим, и работающим: пенсионерам со стажем необходимо срочно оформить льготу
- 09:40 21 апреля
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- Служба новостей
Эта инициатива направлена на признание и вознаграждение тех, кто многие годы трудился на благо своего места жительства.
Интересно, что данная льгота распространяется даже на работающих пенсионеров, что делает эту программу еще более привлекательной и доступной для всех желающих. Для получения звания "Ветеран труда" необходимо лишь подтвердить свой трудовой стаж в конкретном регионе.
Например, в Москве и Санкт-Петербурге достаточно отработать 20 лет, при условии, что у мужчин общий стаж составляет 45 лет, а у женщин - 40 лет. В Нижегородской области требуется 20 лет работы у женщин и 25 лет у мужчин, а общий стаж должен быть соответственно 35 и 40 лет.
Получение звания "Ветеран труда" открывает дополнительные привилегии, включая ежемесячную доплату. В Москве и Санкт-Петербурге это более тысячи рублей, а в Нижегородской области - свыше 700 рублей. Важно отметить, что эта выплата гарантирована всем пенсионерам, независимо от их текущего рабочего статуса, сообщает ngnovoros.ru.