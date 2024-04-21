Как будут праздновать Пасху в Сыктывкаре

В Сыктывкаре празднование Светлого Христова Воскресения начнется с Пасхального богослужения в ночь с 4 на 5 мая. С утра будут освещать пасхальные яйца, куличи и другие пасхальные продукты в храмах приходов и монастырей Сыктывкарской епархии Русской Православной Церкви при Московском патриархате. Освещение будет проводиться каждые полчаса с 10 утра и продлится примерно до 17 часов.

В столице Коми тоже будут организованы различные мероприятия к Пасхе. С утра пройдут крестные ходы от храмов до предсоборной площади, где все сыктывкарцы будут поздравлены с Пасхой архиепископом Сыктывкарским и Коми-Зырянским Питиримом. Кафедральный Собор также устроит ярмарку, где можно будет приобрести кулинарные изделия, шашлыки, пасхальные продукты и сувениры. На сценическом подиуме будут выступления творческих коллективов, а также можно будет посетить зоны прикладных мастер-классов и фотозону. На детской игровой площадке будут развлекать горожан аниматоры и коробейники. Для детей будет организованы театральные представления, проводимые Сыктывкарской епархией силами Православного молодежного театра.