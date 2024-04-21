Как будут праздновать Пасху в Сыктывкаре
- 12:00 21 апреля
- 6+
- Инга Межевикина
В Сыктывкаре празднование Светлого Христова Воскресения начнется с Пасхального богослужения в ночь с 4 на 5 мая. С утра будут освещать пасхальные яйца, куличи и другие пасхальные продукты в храмах приходов и монастырей Сыктывкарской епархии Русской Православной Церкви при Московском патриархате. Освещение будет проводиться каждые полчаса с 10 утра и продлится примерно до 17 часов.
В столице Коми тоже будут организованы различные мероприятия к Пасхе. С утра пройдут крестные ходы от храмов до предсоборной площади, где все сыктывкарцы будут поздравлены с Пасхой архиепископом Сыктывкарским и Коми-Зырянским Питиримом. Кафедральный Собор также устроит ярмарку, где можно будет приобрести кулинарные изделия, шашлыки, пасхальные продукты и сувениры. На сценическом подиуме будут выступления творческих коллективов, а также можно будет посетить зоны прикладных мастер-классов и фотозону. На детской игровой площадке будут развлекать горожан аниматоры и коробейники. Для детей будет организованы театральные представления, проводимые Сыктывкарской епархией силами Православного молодежного театра.
5 мая с 7 утра до 17 часов будет временно закрыто движение по улицам Ленина и Свободы в Сыктывкаре. В настоящее время с перевозчиками обсуждаются временные схемы движения автобусов. Во время Пасхального богослужения будет также ограничено движение транспорта с 21:00 4 мая до 05:00 5 мая в районе улиц Ленина и Свободы. С автотранспортными предприятиями рассматривается возможность запуска дополнительных ночных рейсов автобусов. Более подробную информацию о расписании рейсов можно будет найти на ресурсах администрации города.
Перед праздником коммунальные службы проведут уборку общественных территорий и кладбищ, а также будут предприняты меры безопасности.