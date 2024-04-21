Суд в Коми продлил срок реализации имущества фигурантки "дела Гайзера"

Финансовый управляющий оспорил сделку, по которой Наталья Моторина перерегистрировала автомобиль на взыскателя. АО "Коми холдинговая компания" подало иски о признании нескольких фигурантов "дела Гайзера" банкротами, в том числе экс-главу Коми Вячеслава Гайзера, бывшего председателя государственного совета коми Игоря Ковзеля, бывшего директора юридической фирмы "Советник" Наталью Моторину и предпринимателя Валерия Веселова. Сумма исковых требований ко всем составляла около 64 млн рублей.

Арбитражный суд Коми 1 февраля 2023 года признал Наталью Моторину банкротом и ввел в отношении нее процедуру реализации имущества на срок четыре месяца. Суд признал обоснованными требования АО "Коми холдинговая компания" в сумме 63,5 млн рублей и включил их в третью очередь реестра требований кредиторов.