Суд в Коми продлил срок реализации имущества фигурантки "дела Гайзера"
- 10:30 21 апреля
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- Инга Межевикина
Финансовый управляющий оспорил сделку, по которой Наталья Моторина перерегистрировала автомобиль на взыскателя. АО "Коми холдинговая компания" подало иски о признании нескольких фигурантов "дела Гайзера" банкротами, в том числе экс-главу Коми Вячеслава Гайзера, бывшего председателя государственного совета коми Игоря Ковзеля, бывшего директора юридической фирмы "Советник" Наталью Моторину и предпринимателя Валерия Веселова. Сумма исковых требований ко всем составляла около 64 млн рублей.
Арбитражный суд Коми 1 февраля 2023 года признал Наталью Моторину банкротом и ввел в отношении нее процедуру реализации имущества на срок четыре месяца. Суд признал обоснованными требования АО "Коми холдинговая компания" в сумме 63,5 млн рублей и включил их в третью очередь реестра требований кредиторов.
Срок реализации имущества неоднократно продлевался. За это время сменился финансовый управляющий должника, и поступило заявление от комитета коми имущественных и земельных отношений о требованиях в размере 1,2 млрд рублей, позже сумма была увеличена до 1,45 млрд рублей.
На заседании суда 10 апреля финансовый управляющий Надежда Суетина (Крюкова) подала ходатайство о продлении срока реализации имущества должника на три месяца, обосновывая это незавершенными мероприятиями.
После получения информации от ГИБДД о перерегистрации автомобиля Honda CR-V, который принадлежал Наталье Моториной, на кредитора АО "Коми холдинговая компания" во время процедуры реализации имущества, финансовый управляющий решила оспорить эту сделку. Иск уже подан в арбитражный суд, но решение по нему еще не принято.
Таким образом, конкурсная масса должника до сих пор не сформирована.
Суд продлил срок процедуры реализации имущества Натальи Моториной на два месяца, до 10 июня 2024 года.
*** В 2019 году Замоскворецкий суд Москвы признал фигурантов "дела Гайзера" виновными в особо крупном мошенничестве, в результате которого Государственный фонд поддержки инновационных проектов республики Коми приобрел "Сыктывкарский промышленный комбинат" по завышенной на 64 млн рублей цене у одной из компаний Александра Зарубина. В 2021 году Сыктывкарский городской суд удовлетворил иск "Корпорации по развитию республики Коми" к осужденным, постановив взыскать с них 64 млн рублей ущерба. Сейчас сумма требований составляет 62,8 млн рублей, так как они были частично погашены солидарными должниками.
По делу о возмещении ущерба, причиненного фигурантами "дела Гайзера" в результате незаконной продажи акций "Птицефабрики "Зеленецкой" (из-за этого акционерное общество в течение пяти лет перечисляло дивиденды не в бюджет, а подконтрольной компании), сумма требований составляет 1,45 млрд рублей.