В Сыктывкаре осуждена мать троих детей за вождение транспорта в состоянии опьянения
- 09:55 21 апреля
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- Инга Межевикина
В октябре 2023 года в Сыктывкаре произошло ДТП, в котором пострадали два автомобиля - Volkswagen Touareg и Renault Logan. Находившаяся в состоянии опьянения женщина села за руль Touareg и, двигаясь по бульвару, столкнулась с Logan. После этого она была задержана сотрудниками ГИБДД УМВД России по Сыктывкару.
Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, однако в суде она заявила о своей вине. Учитывая, что эта женщина не имела предыдущих судимостей, совершила преступление небольшой тяжести и имела положительную характеристику от участкового уполномоченного, а также работала самозанята, суд принял во внимание эти обстоятельства в качестве смягчающих наказание. Также было учтено, что у нее есть трое малолетних детей и она раскаялась в содеянном.
Стоит отметить, что ранее данная женщина уже была осуждена за вождение в состоянии алкогольного опьянения и ей был назначен штраф в размере 30 000 рублей, а также она была лишена права управления транспортными средствами на полтора года.
В результате рассмотрения дела Сыктывкарским городским судом данной женщине было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Кроме того, автомобиль Volkswagen Touareg был конфискован.
Не согласившись с приговором, осужденная и ее адвокат подали апелляционные жалобы, в которых просили отменить конфискацию автомобиля и смягчить наказание в виде назначения штрафа.
Апелляционная инстанция, изучив материалы дела, выслушав участников процесса и обсудив доводы жалоб, пришла к выводу, что наказание, назначенное осужденной, является справедливым и соответствует ее преступлению.
Таким образом, апелляционное постановление Верховного суда Коми подтвердило решение Сыктывкарского городского суда, отказав в удовлетворении апелляционных жалоб. В результате, оригинальный приговор остался в силе.