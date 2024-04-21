В Сыктывкаре осуждена мать троих детей за вождение транспорта в состоянии опьянения

В октябре 2023 года в Сыктывкаре произошло ДТП, в котором пострадали два автомобиля - Volkswagen Touareg и Renault Logan. Находившаяся в состоянии опьянения женщина села за руль Touareg и, двигаясь по бульвару, столкнулась с Logan. После этого она была задержана сотрудниками ГИБДД УМВД России по Сыктывкару.

Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, однако в суде она заявила о своей вине. Учитывая, что эта женщина не имела предыдущих судимостей, совершила преступление небольшой тяжести и имела положительную характеристику от участкового уполномоченного, а также работала самозанята, суд принял во внимание эти обстоятельства в качестве смягчающих наказание. Также было учтено, что у нее есть трое малолетних детей и она раскаялась в содеянном.