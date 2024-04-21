В Сыктывкаре состоялся Единый день открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет"

20 апреля в Сыктывкаре состоялся ежегодный Единый день открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет". Это мероприятие прошло одновременно во всех регионах России. В нашей республике Коми площадкой для проведения проекта стал Сыктывкарский лесопромышленный техникум, которому была оказана поддержка министерства образования и науки РК.

Молодые студенты Сыктывкарского лесопромышленного техникума, являющиеся амбассадорами проекта, с удовольствием провели классный час для школьников. Они рассказали о своих специальностях и привлекательности будущих профессий. Будущим абитуриентам было предложено пройти профессиональные испытания в самых востребованных областях региона.