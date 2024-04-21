В Сыктывкаре состоялся Единый день открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет"
- 09:00 21 апреля
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- Инга Межевикина
20 апреля в Сыктывкаре состоялся ежегодный Единый день открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет". Это мероприятие прошло одновременно во всех регионах России. В нашей республике Коми площадкой для проведения проекта стал Сыктывкарский лесопромышленный техникум, которому была оказана поддержка министерства образования и науки РК.
Молодые студенты Сыктывкарского лесопромышленного техникума, являющиеся амбассадорами проекта, с удовольствием провели классный час для школьников. Они рассказали о своих специальностях и привлекательности будущих профессий. Будущим абитуриентам было предложено пройти профессиональные испытания в самых востребованных областях региона.
Школьникам девятих классов была предоставлена возможность проверить свои силы в роли мастеров контрольно-измерительных приборов и автоматики, сварщиков, электромонтеров и других профессий. Кроме того, на специально организованном корте и автодроме им были продемонстрированы автопарк кластера и трелевочная техника. Это позволило школьникам и их родителям получить более наглядное представление о потенциале данных профессий.
На родительском собрании, которое проходило как очно, так и онлайн, родителям были представлены преимущества образовательных программ проекта "Профессионалитет", их особенности и возможности обучения. Такие мероприятия также позволяют будущим выпускникам более глубоко погрузиться в мир различных профессий и принять решение о своем будущем.
"Участие в таких мероприятиях помогает будущим выпускникам ознакомиться с особенностями различных профессий и определить, подходит ли им та или иная область деятельности. Стоит отметить, что в проекте "Профессионалитет" принимают участие также и работодатели, которые заинтересованы в подготовке высококвалифицированных специалистов для своих предприятий", - отметил начальник отдела профессионального образования и науки министерства Павел Ладанов.