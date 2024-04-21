Их обнимут ангелы-хранители: Володина рассказала, кто окажется под надеждой защитой

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Беды обойдут стороной, а счастье и перспективы засияют на горизонте Весной 2024 года звезды расположились особенно благоприятно для представителей знаков Стрелец и Рыбы. Известный астролог Василиса Володина поделилась своими наблюдениями и сделала прогноз, согласно которому эти два знака зодиака будут находиться под надеждой защитой высших сил. Володина уверена, что Стрельцы и Рыбы смогут избежать многих трудностей, которые могут встретиться на их пути, и даже получат уникальные шансы для личного роста и успеха в различных начинаниях.

Стрельцам и Рыбам стоит ожидать гармонии в личной жизни и стабильности в профессиональной сфере. Василиса Володина отмечает, что благоприятное положение планет будет способствовать реализации давних планов и поможет в осуществлении долгосрочных проектов. Это время, когда важно неупустить свой шанс и активно действовать, используя предоставленные возможности.