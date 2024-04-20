Любой шашлык станет мягким и нежным: добавьте в маринад для мяса два напитка

Существует множество рецептов маринада для шашлыка, однако не каждый позволит сделать мясо мягким, нежным и вкусным. Если вы хотите приготовить на углях свинину, говядину, баранину или курицу, то воспользуйтесь этим простым рецептом, ведь он подходит для любых видов мяса.



Ингредиенты:

Мясо — 2 кг;

айран — 250 мл;

кефир — 500 мл;

лук репчатый — 6 штук;

соль — по вкусу.

Нарежьте любое мясо на весьма крупные куски, поместите его в глубокую ёмкость. Очистите лук от шелухи, нарежьте его кольцами. Секрет маринада заключается в использовании айрана и кефира, ведь эти кисломолочные напитки позволяют хорошо размягчать любое мясо, а также придают ему нежный вкус.



Залейте лук и мясо вышеуказанными напитками, добавьте соль, после чего тщательно перемешайте. Оставьте его в холодильнике на несколько часов, однако лучше дать настояться хотя бы ночь. После этого вы можете приступать к жарке шашлыка, пишет портал hibiny.ru.