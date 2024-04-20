Тест: сможете верно написать десять сложных слов из Тотального диктанта 2024 года?

Тотальный диктант — всемирная просветительская акция, организуемая с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности. Диктант позволяет всем желающим проверить свои знания на родном языке, как правило, на русском, но диктант проводится также и на некоторых других языках. Традиционно проходит в одно и то же время с поправкой на часовые пояса по разным городам мира. С 2010 года тексты для Тотального диктанта пишут современные авторы. Первыми диктантами были отрывки из произведений классиков: Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, Р. Киплинга, В. Быкова и др. Диктовать тексты приглашают известных представителей культуры, в том числе массовой культуры, а также преподавателей школ и вузов и работников библиотек.