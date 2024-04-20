Смелый рывок вперед: Тамара Глоба предрекла двум знакам зодиака новую жизнь с 21 апреля
- 16:10 20 апреля
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- Служба новостей
Знаменитый астролог Тамара Глоба предсказывает, что после 20 апреля 2024 года для знаков зодиака наступят важные события. Два созвездия – Рак и Весы – переходят на новый этап своей жизни.
Раки окажутся в благоприятном периоде, полном удач. Они с легкостью и быстротой смогут решить накопившиеся проблемы и задачи. Астрологи рекомендуют им активно работать в команде и стараться избегать конфликтов. Коллеги могут стать настоящими друзьями и надежными помощниками, поэтому объединение усилий поможет достичь общей цели. Тамара Глоба предсказывает Ракам перспективные знакомства, которые принесут положительные изменения как в личной жизни, так и в карьере.
Весы изменят свою жизнь из-за влияния другого человека. Встреча, которая произойдет после 20 апреля, окажет значительное влияние на жизнь Весов. Однако Тамара Глоба советует быть осторожным и не доверять каждому слову. Новый знакомый может оказаться не таким, каким кажется. Тем не менее, эта встреча неизбежно запустит цепь изменений, и Весам придется принять новую реальность.