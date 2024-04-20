Смелый рывок вперед: Тамара Глоба предрекла двум знакам зодиака новую жизнь с 21 апреля

Знаменитый астролог Тамара Глоба предсказывает, что после 20 апреля 2024 года для знаков зодиака наступят важные события. Два созвездия – Рак и Весы – переходят на новый этап своей жизни.

Раки окажутся в благоприятном периоде, полном удач. Они с легкостью и быстротой смогут решить накопившиеся проблемы и задачи. Астрологи рекомендуют им активно работать в команде и стараться избегать конфликтов. Коллеги могут стать настоящими друзьями и надежными помощниками, поэтому объединение усилий поможет достичь общей цели. Тамара Глоба предсказывает Ракам перспективные знакомства, которые принесут положительные изменения как в личной жизни, так и в карьере.