И неработающим, и работающим: пенсионерам со стажем необходимо срочно оформить льготу

Пенсионеры, которые отдели свой талант и энергию региону на протяжении не менее 20 лет, теперь могут претендовать на почетное звание "Ветеран труда".

Эта инициатива направлена на признание и вознаграждение тех, кто многие годы трудился на благо своего места жительства.