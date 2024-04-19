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Стало известно, прогремит ли праздничный салют в честь Дня Победы в Сыктывкаре

Стало известно, прогремит ли праздничный салют в честь Дня Победы в Сыктывкаре Фото из архива редакции

Известно, что в этом году праздничный салют в Сыктывкаре, приуроченный к 9 мая, не состоится. Об этом сообщают в местной администрации.

В то же время, пока не принято окончательное решение о проведении "Бессмертного полка" в этом году. Окончательное решение будет принято после получения федеральных рекомендаций.

В целом, празднование 79-й годовщины Победы будет проходить в традиционном формате, с возложением цветов у памятников и "Вечного огня".

Ранее мы писали о том, в Сыктывкаре День Республики Коми отметили без приглашенных звёзд и салюта. 

Жители и гости столицы Коми могли отправиться на ретропоезде на паровозной тяге до Микуни и обратно с железнодорожного вокзала. Основные события начались в парке имени Кирова. Там будет организована торговля, будут продавать шашлыки, выпечку, плов.

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