Стало известно, прогремит ли праздничный салют в честь Дня Победы в Сыктывкаре
- 16:30 19 апреля
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- Елизавета Петрова
Известно, что в этом году праздничный салют в Сыктывкаре, приуроченный к 9 мая, не состоится. Об этом сообщают в местной администрации.
В то же время, пока не принято окончательное решение о проведении "Бессмертного полка" в этом году. Окончательное решение будет принято после получения федеральных рекомендаций.
В целом, празднование 79-й годовщины Победы будет проходить в традиционном формате, с возложением цветов у памятников и "Вечного огня".
Ранее мы писали о том, в Сыктывкаре День Республики Коми отметили без приглашенных звёзд и салюта.
Жители и гости столицы Коми могли отправиться на ретропоезде на паровозной тяге до Микуни и обратно с железнодорожного вокзала. Основные события начались в парке имени Кирова. Там будет организована торговля, будут продавать шашлыки, выпечку, плов.