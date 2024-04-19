Стало известно, прогремит ли праздничный салют в честь Дня Победы в Сыктывкаре

Известно, что в этом году праздничный салют в Сыктывкаре, приуроченный к 9 мая, не состоится. Об этом сообщают в местной администрации.

В то же время, пока не принято окончательное решение о проведении "Бессмертного полка" в этом году. Окончательное решение будет принято после получения федеральных рекомендаций.