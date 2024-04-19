Любой шашлык станет мягким и нежным: добавьте в маринад для мяса два напитка

Фото из архива "Про Города"

Существует множество рецептов маринада для шашлыка, однако не каждый позволит сделать мясо мягким, нежным и вкусным. Если вы хотите приготовить на углях свинину, говядину, баранину или курицу, то воспользуйтесь этим простым рецептом, ведь он подходит для любых видов мяса. Ингредиенты:

Мясо — 2 кг;

айран — 250 мл;

кефир — 500 мл;

лук репчатый — 6 штук;

соль — по вкусу. Нарежьте любое мясо на весьма крупные куски, поместите его в глубокую ёмкость. Очистите лук от шелухи, нарежьте его кольцами. Секрет маринада заключается в использовании айрана и кефира, ведь эти кисломолочные напитки позволяют хорошо размягчать любое мясо, а также придают ему нежный вкус.