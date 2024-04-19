Любой шашлык станет мягким и нежным: добавьте в маринад для мяса два напитка
- 21:55 19 апреля
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Существует множество рецептов маринада для шашлыка, однако не каждый позволит сделать мясо мягким, нежным и вкусным. Если вы хотите приготовить на углях свинину, говядину, баранину или курицу, то воспользуйтесь этим простым рецептом, ведь он подходит для любых видов мяса.
Ингредиенты:
- Мясо — 2 кг;
- айран — 250 мл;
- кефир — 500 мл;
- лук репчатый — 6 штук;
- соль — по вкусу.
Нарежьте любое мясо на весьма крупные куски, поместите его в глубокую ёмкость. Очистите лук от шелухи, нарежьте его кольцами. Секрет маринада заключается в использовании айрана и кефира, ведь эти кисломолочные напитки позволяют хорошо размягчать любое мясо, а также придают ему нежный вкус.
Залейте лук и мясо вышеуказанными напитками, добавьте соль, после чего тщательно перемешайте. Оставьте его в холодильнике на несколько часов, однако лучше дать настояться хотя бы ночь. После этого вы можете приступать к жарке шашлыка, пишет портал hibiny.ru.