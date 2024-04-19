Пенсии начнут приходить в другое время: в Соцфонде сказали, как теперь все будет
- 19:00 19 апреля
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- Служба новостей
В апреле 2024 года пенсионеры столкнутся с изменениями в расписании выплат пенсий. Это связано с наступающими праздничными и выходными днями. Изменения затронут всех пожилых граждан по всей России. Об этом пишет PRIMPRESS.
В России майские праздники в этом году начнутся уже с 28 апреля, воскресенья, и продлятся до 1 мая. Это означает, что пенсионерам, привыкшим получать свои пенсии в первые дни каждого месяца, выплаты за май будут перечислены уже в конце апреля.
Поскольку суббота, 27 апреля, объявлена рабочим днем, почтовые отделения будут работать и в этот день, обеспечивая выдачу пенсий. В результате многие пенсионеры смогут получить две пенсии в апреле: сначала за апрель, потом за май, что станет приятным сюрпризом для них.