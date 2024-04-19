В Сыктывкаре снесут еще одну «деревяшку»

В Сыктывкаре будет разрушен еще один старый дом и вместо него будет построено новое 12-этажное здание. Об этом сообщают в правительстве Коми.

Администрация города согласовала снос многоквартирного дома по адресу: улица Оплеснина, 14 вместе с фондом развития жилищного строительства республики коми, и мэр Владимир Голдин подписал соответствующее постановление.