В Сыктывкаре снесут еще одну «деревяшку»
- 13:00 19 апреля
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре будет разрушен еще один старый дом и вместо него будет построено новое 12-этажное здание. Об этом сообщают в правительстве Коми.
Администрация города согласовала снос многоквартирного дома по адресу: улица Оплеснина, 14 вместе с фондом развития жилищного строительства республики коми, и мэр Владимир Голдин подписал соответствующее постановление.
Этот двухэтажный 27-квартирный дом, построенный в 1961 году, был признан аварийным в 2021 году, а затем в 2023 году в нем произошел пожар. Сейчас здание пустует. По постановлению, фонд развития жилищного строительства республики коми должен разработать и представить в мэрию проект организации сноса дома до 30 апреля 2024 года.
Данный дом находится в квартале, который планируется застроить многоквартирными домами. Проект развития квартала, ограниченного улицами Юхнина - Орджоникидзе - Карла Маркса - Оплеснина, предусматривает поэтапную реконструкцию жилой зоны с сохранением уже существующих домов в капитальном состоянии и сноса старых двухэтажных домов.
Вместо них будут построены девять и двенадцатьэтажные многоэтажные дома. Всего планируется построить шесть высотных зданий, в которых будет примерно 418 квартир и общая жилая площадь примерно 21,6 тысячи квадратных метров.