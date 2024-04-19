В Коми для 87 ветеранов СВО с инвалидностью адаптируют жилье

В Коми для ветеранов с инвалидностью адаптируют жилье. На сегодняшний день на социальном сопровождении находятся 87 человек с инвалидностью.

18 апреля состоялось заседание совета по делам инвалидов при главе РК в правительстве Коми, где рассматривался вопрос о переустройстве жилья для нужд людей с инвалидностью.