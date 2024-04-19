В Коми для 87 ветеранов СВО с инвалидностью адаптируют жилье
- 12:00 19 апреля
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- Елизавета Петрова
В Коми для ветеранов с инвалидностью адаптируют жилье. На сегодняшний день на социальном сопровождении находятся 87 человек с инвалидностью.
18 апреля состоялось заседание совета по делам инвалидов при главе РК в правительстве Коми, где рассматривался вопрос о переустройстве жилья для нужд людей с инвалидностью.
Татьяна Майкова, первый заместитель министра труда, занятости и соцзащиты Коми, сообщила о реализации программы адаптации жилых помещений через фонд "Защитники Отечества" с 2024 года. Программа включает в себя установку различных устройств, в том числе элементов "умного дома", подъемников и функциональных кроватей.
В настоящее время на социальном сопровождении находятся 87 человек с инвалидностью, из которых 31 имеют удостоверение ветерана боевых действий, что является обязательным условием для участия в программе.
"На данный момент мы рассматриваем семь заявок на адаптацию жилых помещений. По четырем из них уже проведены комиссии в Воркуте, Сыктывкаре и Троицко-Печорске. Еще три заявки находятся в работе. Затем мы составим перечень документов и направим их через филиал фонда в центральный аппарат. Дальнейшее продолжение работы будет определено позднее", - пояснила Ирина Майкова.