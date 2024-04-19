В нацпарке "Койгородский" уменьшилось количество белок и рябчиков

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Количество белок и рябчиков в национальном парке "Койгородский" заметно уменьшилось. Об этом сообщает БНК. Используя данные последнего зимнего маршрутного учета животных, национальный парк "Койгородский" сообщает, что с 30 января по 5 марта сотрудники прошли по 14 учетным маршрутам, общей длиной около 150 километров. Маршруты охватывали в основном лесные угодья, так как они господствуют в структуре местообитаний парка на 88%.

На маршрутах были замечены семь видов охотничьих животных: шесть видов млекопитающих (заяц-беляк, обыкновенная белка, лесная куница, европейский лось, американская норка, лесной хорь) и один вид птицы – рябчик. Американская норка и лесной хорь были отмечены впервые с начала зимнего учета в 2021 году.

Всего было зарегистрировано 12 видов охотничьих животных: 11 видов млекопитающих и один вид птицы.

В сравнении с 2023 годом, численность большинства видов значительно снизилась. Самым значительным образом уменьшилась популяция рябчика (в 2,4 раза) и обыкновенной белки (в 6,8 раза). Наблюдается сокращение рябчиков в парке уже третий год подряд, а заметное уменьшение численности белок происходит в последние два года.

Динамика численности белок зависит от состояния их кормовой базы, в основном наличия семян хвойных пород деревьев, особенно ели. Предположительно, в последние годы в парке наблюдаются неурожаи семян ели, что сказывается на физиологическом состоянии животных и приводит к снижению их численности.

Ослабленные от голода животные легко гибнут при сильных морозах (согласно метеостанции Койгородок, среднемесячные температуры декабря и января были ниже нормы на 2,6 и 2,9 градуса соответственно, а минимальные температуры достигали минус 37,2 и минус 39,2 градуса).

Что касается рябчика, здесь однозначные предположения сделать нельзя. В течение зимнего сезона происходит постепенное снижение его численности по ряду причин: неблагоприятных погодных условий, хищников и ухудшения доступности корма.

С осени 2023 года до весны 2024 года численность рябчиков в парке сократилась более чем в 17 раз. Такой значительный спад можно объяснить только крайне неблагоприятными погодными условиями в период зимовки.

Преобладание низких температур в начале зимнего периода совпало с недостатком осадков. В зимний период тетеревиные птицы проводят значительную часть времени под снегом, чтобы сэкономить энергию.

Недостаточно высокий снежный покров в сочетании с сильными морозами мог значительно повысить смертность птиц и отразился на общей численности рябчиков.