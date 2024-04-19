Эти советские книги стоят до 2 миллиона рублей - загляните в свою библиотеку

Ваша библиотека может скрывать настоящие сокровища! Как это возможно? Да, именно так — некоторые советские книги стоили до 2 миллионов рублей, и, возможно, одна из них есть у вас дома!

“Дьяволиада” (18+) Михаила Булгакова

В 1925 году Михаил Булгаков написал повесть "Дьяволиада", но ее тираж был конфискован. Считается, что единственный существующий экземпляр из этого тиража был продан за 215 000 долларов на аукционе в 2015 году. Может быть, у вас есть эта редкая книга в вашей коллекции.