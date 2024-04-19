Необычное ДТП в Воркуте: КамАЗ снес провода и повредил трубопровод
- 10:30 19 апреля
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- Елизавета Петрова
Авария, произошедшая в Воркуте, стала следствием столкновения камаза с проводами, что привело к повреждению трубопровода. Администрация в настоящее время оценивает масштаб ущерба и планирует осуществить ремонт, покрыв его затратами со стороны водителя. Об этом сообщает БНК.
Ролик с этим необычным ДТП был заснят 16 апреля. На видео можно ясно увидеть, что водитель камаза не опустил кузов при движении, в результате чего он задел и повредил как провода, так и металлическую конструкцию трубопровода.
За рулем находился сотрудник муниципального бюджетного учреждения «Специализированное дорожное управление», который имеет беспрекословный стаж работы на протяжении десяти лет.
В данное время проводится служебная проверка, с целью устанавливания размера ущерба. Ремонт будет произведен за счет водителя, который, к слову, объяснил случившееся своей невнимательностью.