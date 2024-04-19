Необычное ДТП в Воркуте: КамАЗ снес провода и повредил трубопровод

Авария, произошедшая в Воркуте, стала следствием столкновения камаза с проводами, что привело к повреждению трубопровода. Администрация в настоящее время оценивает масштаб ущерба и планирует осуществить ремонт, покрыв его затратами со стороны водителя. Об этом сообщает БНК.

Ролик с этим необычным ДТП был заснят 16 апреля. На видео можно ясно увидеть, что водитель камаза не опустил кузов при движении, в результате чего он задел и повредил как провода, так и металлическую конструкцию трубопровода.