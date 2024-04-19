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В майские праздники нас ждет настоящее климатическое бедствие

В майские праздники нас ждет настоящее климатическое бедствиеФото из архива "Про Города"

Согласно последним данным метеорологов, майские праздники 2024 года обещают стать одними из самых неприятных за последние годы. Эксперты предупреждают, что во многих регионах России ожидается сложная погодная ситуация. В частности, в центральных областях страны прогнозируются серьезные погодные испытания. 

Например, в Москве, Подмосковье и соседних регионах днем температура воздуха не поднимется выше 13 градусов Цельсия, а с 28 апреля по 5 мая город ожидает период обильных осадков. Длительные дожди и отсутствие солнечных дней могут создать проблемы для жителей, особенно для тех, кто занимается обработкой своих дачных участков.

Температура в Центральной России не поднимется выше 15 градусов на майских праздниках (в периоды с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая).

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