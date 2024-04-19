В майские праздники нас ждет настоящее климатическое бедствие
- 09:20 19 апреля
- 0+
- Служба новостей
Согласно последним данным метеорологов, майские праздники 2024 года обещают стать одними из самых неприятных за последние годы. Эксперты предупреждают, что во многих регионах России ожидается сложная погодная ситуация. В частности, в центральных областях страны прогнозируются серьезные погодные испытания.
Например, в Москве, Подмосковье и соседних регионах днем температура воздуха не поднимется выше 13 градусов Цельсия, а с 28 апреля по 5 мая город ожидает период обильных осадков. Длительные дожди и отсутствие солнечных дней могут создать проблемы для жителей, особенно для тех, кто занимается обработкой своих дачных участков.
Температура в Центральной России не поднимется выше 15 градусов на майских праздниках (в периоды с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая).