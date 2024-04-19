Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

На дорогах Коми с начала года в ДТП пострадали 58 пешеходов, 2 погибли

На дорогах Коми с начала года в ДТП пострадали 58 пешеходов, 2 погиблиФото регионального ГИБДД

С начала 2024 года в Коми произошло 56 ДТП с участием пешеходов, в результате которых два человека погибли, а 58 получили травмы. Об этом сообщают в региональной пресс-службе МВД по Коми.

В 26 случаях наезды произошли на пешеходных переходах. Основными причинами подобных аварий являются непредоставление преимущества пешеходам на переходах, превышение скорости и незаконное поведение водителей.

Иногда водители не делают выводы даже после наступления дорожной аварии. Например, в Ухте один автолюбитель уже дважды за текущий год совершил наезды на пешеходов, переходящих дорогу по пешеходным переходам.

В первом случае пострадавшая девушка получила серьезные травмы и находилась на длительном лечении. Против водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Во втором случае, 16 апреля, водитель совершил наезд на молодого человека, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение ухтинской больницы.

Ранее этот правонарушитель уже привлекался к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ ("непредставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения").

...

  • 0

Популярное

Последние новости