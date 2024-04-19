На дорогах Коми с начала года в ДТП пострадали 58 пешеходов, 2 погибли
- 09:00 19 апреля
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- Елизавета Петрова
С начала 2024 года в Коми произошло 56 ДТП с участием пешеходов, в результате которых два человека погибли, а 58 получили травмы. Об этом сообщают в региональной пресс-службе МВД по Коми.
В 26 случаях наезды произошли на пешеходных переходах. Основными причинами подобных аварий являются непредоставление преимущества пешеходам на переходах, превышение скорости и незаконное поведение водителей.
Иногда водители не делают выводы даже после наступления дорожной аварии. Например, в Ухте один автолюбитель уже дважды за текущий год совершил наезды на пешеходов, переходящих дорогу по пешеходным переходам.
В первом случае пострадавшая девушка получила серьезные травмы и находилась на длительном лечении. Против водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").
Во втором случае, 16 апреля, водитель совершил наезд на молодого человека, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение ухтинской больницы.
Ранее этот правонарушитель уже привлекался к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ ("непредставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения").