На дорогах Коми с начала года в ДТП пострадали 58 пешеходов, 2 погибли

С начала 2024 года в Коми произошло 56 ДТП с участием пешеходов, в результате которых два человека погибли, а 58 получили травмы. Об этом сообщают в региональной пресс-службе МВД по Коми.

В 26 случаях наезды произошли на пешеходных переходах. Основными причинами подобных аварий являются непредоставление преимущества пешеходам на переходах, превышение скорости и незаконное поведение водителей.