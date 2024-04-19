Жителям Коми предлагают подработку за 170 тысяч рублей
- 07:00 19 апреля
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- Татьяна Зубова
С приближением майских праздников работодатели Коми стали ещё активнее предлагать подработку соискателям. Аналитики hh.ru отмечают, что если ещё в конце зимы компании размещали более 320 вакансий для подработки в северном регионе, то с началом весны количество предложений увеличилось на 52%.
Также выросли и доходы, которые можно получить на подработке. Если ещё зимой соискатели могли рассчитывать на вакансии с зарплатами от 25 до 140 тысяч рублей, то теперь он уже от 35 до 170 тысяч рублей.
Самым востребованным видом подработки в Коми остаются продавцы-консультанты, на них приходится каждая третья вакансия. Спрос на таких специалистов с конца зимы вырос более чем на 100℅. На втором месте по востребованности находятся курьеры (8% предложений). На рынке труда количество такие вакансий выросло на 52%. Третье место занимают операторы call-центров, их потребность увеличилась на 63%. Также в топ-5 востребованных профессий с подработкой вошли менеджеры по продажам.
Большая часть подработок предлагается компаниями из розничной торговли, IT-сферы, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также финансового сектора.
Сыктывкар является лидером по востребованности специалистов для подработки среди городов Коми. Здесь компании стали искать работников на подработку на 87% чаще. На втором месте Ухта, число вариантов выросло на 35%. Третье место делят Воркута и Усинск - в первом городе спрос на подработчиков вырос на 35% с приходом весны, во втором - на 32%.