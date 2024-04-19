Жителям Коми предлагают подработку за 170 тысяч рублей

С приближением майских праздников работодатели Коми стали ещё активнее предлагать подработку соискателям. Аналитики hh.ru отмечают, что если ещё в конце зимы компании размещали более 320 вакансий для подработки в северном регионе, то с началом весны количество предложений увеличилось на 52%.

Также выросли и доходы, которые можно получить на подработке. Если ещё зимой соискатели могли рассчитывать на вакансии с зарплатами от 25 до 140 тысяч рублей, то теперь он уже от 35 до 170 тысяч рублей.