В Печоре женщина обвинила мужа в краже, которую он не совершал

В Печоре на скамье подсудимых оказалась местная жительница, что оклеветала собственного мужа. Женщину осудили за заведомо ложный "донос" на своего мужа.

Как указано в материалах дела, в феврале 2024 года горожанка позвонила в полицию и заявила о похищении у неё шести тысяч рублей супругом, который скрылся.