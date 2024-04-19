В Печоре женщина обвинила мужа в краже, которую он не совершал
- 06:45 19 апреля
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- Татьяна Зубова
В Печоре на скамье подсудимых оказалась местная жительница, что оклеветала собственного мужа. Женщину осудили за заведомо ложный "донос" на своего мужа.
Как указано в материалах дела, в феврале 2024 года горожанка позвонила в полицию и заявила о похищении у неё шести тысяч рублей супругом, который скрылся.
В квартиру в псевдопострадавшей прибыли правоохранители. В ходе следственно-оперативных мероприятий женщина рассказала обстоятельства, при которых муж якобы похитил деньги. Однако позднее полицейским удалось установить, что всё сказанное - ложь.
Позднее горожанка признала вину, раскаялась, извинилась перед мужем. Суд учел эти обстоятельства как смягчающие. Так же во внимание приняли наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и состояние здоровья подсудимой. В итоге приговором Печорского городского суда женщине был назначен штраф в размере 12 тысяч рублей. Однако приговор еще не вступил в законную силу.