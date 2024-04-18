Коми создадут программу по выкупу квартир для инвалидов в новых домах
- 19:15 18 апреля
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- Елизавета Петрова
В правительстве Коми 18 апреля состоялось заседание совета по делам инвалидов при главе республики, на котором Министерству строительства и ЖКХ Коми было дано задание разработать указ о переселении людей с инвалидностью в новые дома.
В начале заседания председатель Коми Владимир Уйба привел статистические данные. В данный момент в регионе проживает 60 тысяч инвалидов старше 18 лет, а также 4 тысячи детей с инвалидностью. Всего 11 тысяч жителей республики передвигаются на колясках - как взрослые, так и дети.
Все они нуждаются в доступной среде. Председатель республиканской организации "Всероссийское сообщество инвалидов" Маргарита Колпащикова подчеркнула, что люди с инвалидностью не могут посещать школу или работу из-за того, что невозможно покинуть свой дом.
"Для нас это крайне важная и болезненная тема. Мы обсуждали ее повсюду, но всегда сталкивались с преградами. Давайте объединим усилия, чтобы вступил в силу указ №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов", - сказала Маргарита Колпащикова.
По окончании выступления председателя республиканского сообщества инвалидов, Владимир Уйба дал поручение главе Министерства строительства и ЖКХ Андрею Чибисову разработать указ о выкупе всех квартир на первом этаже в новых домах для людей с инвалидностью, где решена проблема доступной среды.
Муниципалитетом, выбранным для реализации этого проекта, станет Сыктывкар.
Глава Коми подчеркнул, что указ должен вступить в силу с 1 января 2025 года.
Андрей Чибисов ответил, что необходимо проработать этот вопрос с застройщиками, чтобы они строили жилье с требуемыми параметрами.