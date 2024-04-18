Коми создадут программу по выкупу квартир для инвалидов в новых домах

В правительстве Коми 18 апреля состоялось заседание совета по делам инвалидов при главе республики, на котором Министерству строительства и ЖКХ Коми было дано задание разработать указ о переселении людей с инвалидностью в новые дома.

В начале заседания председатель Коми Владимир Уйба привел статистические данные. В данный момент в регионе проживает 60 тысяч инвалидов старше 18 лет, а также 4 тысячи детей с инвалидностью. Всего 11 тысяч жителей республики передвигаются на колясках - как взрослые, так и дети.