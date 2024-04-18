Открытие ФОКа в Троицко-Печорске перенесли на май

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Троицко-Печорске перенесли на май месяц. Изначально было запланировано, что комплекс начнет свою работу уже в апреле, однако из-за отсутствия полной необходимой документации, торжественное открытие пришлось отложить. Об этом сообщают в местной администрации.

Алексей Целищев, руководитель администрации Троицко-Печорского района, отвечая на вопросы на прямой линии ТЦУР, заявил, что работы по строительству и монтажу объекта завершены, и подрядчик в настоящее время устраняет замечания, выявленные в ходе итоговой проверки. Ожидается, что к концу апреля будет получено заключение о соответствии объекта требованиям.