"Не покупайте ничего другого": в Роскачестве назвали список сливочного масла, со "Знаком качества"
- 19:05 18 апреля
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- Служба новостей
В ноябре 2023 года "Знак качества" получили семь производителей сливочного масла. Список предоставили в Роскачестве, сообщает портал retail.ru.
По два сертификата получили ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» («Коровка из Кореновки») и АО «Рузское молоко» («Рузское молоко»). Также в список лауреатов вошли:
- ООО «Ува-Молоко» («Милково»);
- АО «МИЛКОМ» («Село Зеленое»);
- ЗАО «Томмолоко»;
- ООО «Еланский сыродельный комбинат» («Радость вкуса»);
- ООО «Молочный завод Приволжский» («Крестьянское»).
В Роскачестве также пояснили, как найти в магазине действительно качественное масло. На упаковке должно быть написано именно «сливочное масло» или «масло из коровьего молока», а не «молокосодержащий продукт, произведенный по технологии масло сливочное». В последнем случае это маргарин или спред.
В составе премиум-варианта классического сливочного масла не должно быть ничего, кроме сливок. Если это масло соленое, то, естественно, в его составе может быть соль. В составе кислосливочного масла присутствует закваска молочнокислых организмов. Также, например, в «Крестьянском» масле 72,5% жира допускаются красители природного происхождения: каротин (из экстракта моркови) и аннато.
Пачка обязательно должна быть целой. В противном случае под воздействием света в продукте может начаться фотоокисление жира и процесс прогоркания и образования на поверхности масла прозрачной ярко-желтой пленки.