Сыктывкарец незаконно прописал у себя семьи своих братьев
- 15:45 18 апреля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"
В Сыктывкаре власти подозревают местного жителя 1985 года рождения в незаконной регистрации своих родственников на своем адресе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Житель из Верхнего Чова зарегистрировал у себя дома семьи своих братьев. В общей сложности в Сыктывкаре было зарегистрировано восемь человек, хотя фактически они никогда не проживали по этому адресу.
Кроме того, по этому же адресу брат собственника квартиры, родившийся в 1983 году, поставил на миграционный учет гражданина Таджикистана. Однако фактически мужчина не предоставил жилье этому иностранцу.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Согласно действующему законодательству, фигурантам угрожает до трех лет лишения свободы.