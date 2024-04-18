Сыктывкарец незаконно прописал у себя семьи своих братьев

В Сыктывкаре власти подозревают местного жителя 1985 года рождения в незаконной регистрации своих родственников на своем адресе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Житель из Верхнего Чова зарегистрировал у себя дома семьи своих братьев. В общей сложности в Сыктывкаре было зарегистрировано восемь человек, хотя фактически они никогда не проживали по этому адресу.