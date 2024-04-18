В Прилузском районе мужчина упал, спускаясь по служебной лестнице, и получил серьезную травму

В Коми произошла серия несчастных случаев на рабочих местах. Государственная инспекция труда провела расследование тяжелых происшествий, которые пострадали работники в республике. Об этом сообщает "Комиинформ".

По результатам расследования, установлено, что один из сотрудников учреждения в Прилузском районе потерял равновесие и упал, спускаясь по служебной лестнице. В итоге он получил серьезную травму. Комиссия, проводившая расследование этого случая, квалифицировала его как связанный с производственной деятельностью, с подлежащим учету и регистрации со стороны работодателя.