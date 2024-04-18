В Прилузском районе мужчина упал, спускаясь по служебной лестнице, и получил серьезную травму
- 13:45 18 апреля
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- Елизавета Петрова
В Коми произошла серия несчастных случаев на рабочих местах. Государственная инспекция труда провела расследование тяжелых происшествий, которые пострадали работники в республике. Об этом сообщает "Комиинформ".
По результатам расследования, установлено, что один из сотрудников учреждения в Прилузском районе потерял равновесие и упал, спускаясь по служебной лестнице. В итоге он получил серьезную травму. Комиссия, проводившая расследование этого случая, квалифицировала его как связанный с производственной деятельностью, с подлежащим учету и регистрации со стороны работодателя.
Также, ранее произошел инцидент с сотрудником другого учреждения, занимающегося обеспечением безопасности в ЧС в Коми. Работник получил травму, поскользнувшись и упав. Комиссия, занимавшаяся расследованием, квалифицировала этот инцидент как производственный и разработала меры по его предотвращению.
Кроме того, стало известно о нескольких других несчастных случаях на рабочих местах в республике. 14 апреля в Усинске работник получил серьезную травму во время работы, а 16 апреля на территории организации "Мерон" сотрудник пострадал в результате несчастного случая при погрузке товара.
Во всех этих случаях были организованы комиссии по расследованию произошедших инцидентов.