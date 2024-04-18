Жительница Коми отсудила деньги за поступавшие ей на протяжении года звонки коллекторов

Жительница Коми подала иск против банка, который в течение года непрерывно надоедал ей звонками коллекторов. Об этом сообщает LENTA.RU.

Судебное решение было принято после того, как женщина была признана банкротом в начале 2023 года, но коллекторское агентство все же продолжало тревожить ее, утверждая, что у нее остаются задолженности.