Жительница Коми отсудила деньги за поступавшие ей на протяжении года звонки коллекторов
- 13:00 18 апреля
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- Елизавета Петрова
Жительница Коми подала иск против банка, который в течение года непрерывно надоедал ей звонками коллекторов. Об этом сообщает LENTA.RU.
Судебное решение было принято после того, как женщина была признана банкротом в начале 2023 года, но коллекторское агентство все же продолжало тревожить ее, утверждая, что у нее остаются задолженности.
Женщина обратилась в суд и требовала компенсацию в размере 250 тысяч рублей за моральный ущерб. Суд признал жалобы обоснованными и взыскал с банка указанную сумму в пользу государства. Женщине было оценено моральное страдание в размере трех тысяч рублей. Однако, решение суда не вступило в законную силу.
18 апреля произошел инцидент, связанный с пожаром в квартире жительницы Петербурга. Пожар начался около четырех часов утра, но был оперативно потушен. Выяснилось, что неизвестные люди положили горящую покрышку у двери квартиры.
Женщина обвинила коллекторов в этом инциденте, так как недавно они оставили требование вернуть долги на ее двери.