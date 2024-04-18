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Жительница Коми отсудила деньги за поступавшие ей на протяжении года звонки коллекторов

Жительница Коми отсудила деньги за поступавшие ей на протяжении года звонки коллекторовФото из архива "ПроГород Сыктывкар"

Жительница Коми подала иск против банка, который в течение года непрерывно надоедал ей звонками коллекторов. Об этом сообщает LENTA.RU.

Судебное решение было принято после того, как женщина была признана банкротом в начале 2023 года, но коллекторское агентство все же продолжало тревожить ее, утверждая, что у нее остаются задолженности.

Женщина обратилась в суд и требовала компенсацию в размере 250 тысяч рублей за моральный ущерб. Суд признал жалобы обоснованными и взыскал с банка указанную сумму в пользу государства. Женщине было оценено моральное страдание в размере трех тысяч рублей. Однако, решение суда не вступило в законную силу.

18 апреля произошел инцидент, связанный с пожаром в квартире жительницы Петербурга. Пожар начался около четырех часов утра, но был оперативно потушен. Выяснилось, что неизвестные люди положили горящую покрышку у двери квартиры.

Женщина обвинила коллекторов в этом инциденте, так как недавно они оставили требование вернуть долги на ее двери.

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