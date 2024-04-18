В Ухте осужден местный житель, убивший своего коллегу в день его рождения

Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"

В ухтинском городском суде состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, которому было предъявлено обвинение в убийстве его коллеги. Поддержку обвинению оказал представитель прокуратуры города Ухты. Суд признал 50-летнего ухтинца виновным по части 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует данное деяние как убийство. По версии следствия, в декабре 2023 года осужденный пришел в гости к своему коллеге, который отмечал свой день рождения в своей бане.

В ходе празднования, приятельский лад был нарушен, когда именинник неосторожно прищемил палец осужденного при распитии алкоголя. Это вызвало острую реакцию у гостя, который схватил нож и нанес удар в грудь владельцу бани.

После инцидента гости и празднующие пытались предоставить первую помощь пострадавшему и вызвать скорую помощь. Однако, владелец бани скончался в больнице вскоре после происшествия из-за острой кровопотери.

Осужденный признал свою вину в содеянном. Суд, прислушавшись к позиции государственного обвинителя, вынес приговор в виде 11 лет лишения свободы.