Решение принято: россиян заставят снять кондиционеры и не разрешат устанавливать новые

Для размещения кондиционера на фасаде необходимо получить разрешение на общем собрании жильцов, если 2/3 собственников квартир выразят согласие. Если разрешение не будет получено, установка кондиционера будет запрещена, пишет progorod33.ru.

Хотя закон не указывает явно на необходимость получения согласия других владельцев квартир для установки кондиционера, это следует из общих положений статьи 36 Жилищного кодекса, которая регулирует право собственности на общее имущество в многоквартирном доме.