Решение принято: россиян заставят снять кондиционеры и не разрешат устанавливать новые
- 13:29 18 апреля
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- Служба новостей
Для размещения кондиционера на фасаде необходимо получить разрешение на общем собрании жильцов, если 2/3 собственников квартир выразят согласие. Если разрешение не будет получено, установка кондиционера будет запрещена, пишет progorod33.ru.
Хотя закон не указывает явно на необходимость получения согласия других владельцев квартир для установки кондиционера, это следует из общих положений статьи 36 Жилищного кодекса, которая регулирует право собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
Запрет на установку внешних блоков сплит-систем обоснован. Фасад здания является общим имуществом жильцов, поэтому размещение кондиционера на фасаде означает использование этого общего имущества. Для этого необходимо получить согласие других собственников.
При установке кондиционера после получения разрешения соседей также важно убедиться в прочности несущей стены. Кроме того, конденсатная вода должна быть отведена в канализацию, а не попадать на подоконники соседей или площадки перед подъездом. Внешние блоки сплит-систем также не должны создавать шум, иначе жильцы могут подать заявление в суд, и оборудование может потребоваться демонтировать. Нарушение сроков демонтажа может привести к наложению штрафа.
Если кондиционер уже установлен, то нет необходимости в его демонтаже, пока кто-то не подаст заявление о том, что он установлен незаконно или мешает соседям. Однако, если здание является объектом культурного наследия, установка кондиционера на нем запрещена.