Эти советские книги стоят до 2 миллиона рублей - загляните в свою библиотеку
- 11:20 18 апреля
- 12+
- Служба новостей
Ваша библиотека может скрывать настоящие сокровища! Как это возможно? Да, именно так — некоторые советские книги стоили до 2 миллионов рублей, и, возможно, одна из них есть у вас дома!
“Дьяволиада” (18+) Михаила Булгакова
В 1925 году Михаил Булгаков написал повесть "Дьяволиада", но ее тираж был конфискован. Считается, что единственный существующий экземпляр из этого тиража был продан за 215 000 долларов на аукционе в 2015 году. Может быть, у вас есть эта редкая книга в вашей коллекции.
“История Власа — лентяя и лоботряса” (16+) Владимира Маяковского
Изданная в 1927 году, книга Владимира Маяковского "История Власа — лентяя и лоботряса" имеет тираж всего 7 тысяч экземпляров. Сегодня она оценивается коллекционерами в сумму 1 050 000 рублей. Если у вас есть этот экземпляр, вы можете оказаться обладателем настоящего клада!
Редкие издания Ильфа и Петрова
Романы Ильфа и Петрова, такие как "12 стульев" (12+), "Золотой теленок" (12+) и "Одноэтажная Америка" (12+), издавались в 1938-1939 годах. Эти книги, выпущенные в кожаном переплете и подписанные собственноручно автором, сегодня оцениваются экспертами в 2 900 долларов. Кто знает, может быть, одна из этих книг давно лежит у вас на полке, прячась среди других обычных экземпляров.
Так что же вы ждете? Возможно, именно сегодня станет днем, когда вы обнаружите настоящее сокровище в своей библиотеке! Проверьте свою коллекцию, и кто знает, какие другие удивительные находки вы можете сделать.
Знание стоимости исторических книг не только добавляет интереса к вашей коллекции, но и может принести неожиданные финансовые выгоды, сообщает sevastopolmedia.ru.