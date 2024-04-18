В Коми обнаружили тело мертвого мужчины, что погиб из-за жены
- 08:15 18 апреля
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- Татьяна Зубова
66-летняя жительница Нижнего Одеса отправится в тюрьму за убийство мужа. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе судов Коми.
В материалах дела указано, что ещё осенью минувшего 2023 года женщина, будучи под действием спиртного, накинулась на своего супруга. В том числе женщина ударила жертву по голове бутылкой из-под водки. Удар был такой силы, что спустя некоторое время пострадавший скончался прямо на месте преступления.
В ходе расследования выяснилось, что причиной агрессии со стороны женщины стали противоправные действия мужа. Она сама обратилась в полицию с повинной и всячески способствовала следствию. Всё это послужило смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора. Суд также учёл алкогольное состояние обвиняемой в момент убийства.
В результате сельчанку проговорили к шести годам колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.