В Коми обнаружили тело мертвого мужчины, что погиб из-за жены

66-летняя жительница Нижнего Одеса отправится в тюрьму за убийство мужа. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе судов Коми.

В материалах дела указано, что ещё осенью минувшего 2023 года женщина, будучи под действием спиртного, накинулась на своего супруга. В том числе женщина ударила жертву по голове бутылкой из-под водки. Удар был такой силы, что спустя некоторое время пострадавший скончался прямо на месте преступления.