Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Названы популярные туристические направления среди россиян

Названы популярные туристические направления среди россиянФото из архива "ПроГород Сыктывкар"

Популярные туристические направления среди россиян подверглись анализу сервисом для планирования путешествий onetwotrip. Исследование охватило бронирования авиабилетов на лето 2024 года и сравнило их с данными за аналогичный период 2019 года, до начала пандемии коронавируса.

Результаты показали значительный рост спроса на определенные направления. Азербайджан стал лидером по росту популярности, привлекая более чем в 10 раз больше туристов по сравнению с летом 2019 года (доля 16,0% против 0,9%).

Вьетнам также показал внушительный рост (2,5% против 0,2%), а в Китай было оформлено восемь раз больше авиабилетов (4,1% против 0,5%). Перелеты в Южную Корею, ОАЭ и Малайзию также стали более востребованными, увеличившись в семь раз.

Путешествия в Японию стали популярнее в шесть раз (3,7% против 0,6%), а интерес к странам, таким как Армения, Белоруссия, Казахстан, Индонезия, Сингапур и Таиланд, вырос более чем в два раза. Грузия пользуется увеличением спроса на 30%, а в Турции рост составил 50%.

В отличие от восточных направлений, европейские страны в 2024 году пока не достигли уровня спроса, замеченного пять лет назад. Наиболее значительное снижение интереса российских туристов отмечено в Хорватии (с долей бронирований авиабилетов 0,1% против 1,6% летом 2019 года). Спрос на Италию, Испанию, Германию, Кипр и Великобританию также сократился примерно в четыре раза.

Португалия стала в три раза менее популярной (0,3% против 1,0%), а Черногория, Австрия и Сербия показали снижение спроса вдвое. Однако Франция по-прежнему остается востребованным направлением с уровнем спроса на уровне 4,0%.

...

  • 0

Популярное

Последние новости