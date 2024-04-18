Названы популярные туристические направления среди россиян

Популярные туристические направления среди россиян подверглись анализу сервисом для планирования путешествий onetwotrip. Исследование охватило бронирования авиабилетов на лето 2024 года и сравнило их с данными за аналогичный период 2019 года, до начала пандемии коронавируса.

Результаты показали значительный рост спроса на определенные направления. Азербайджан стал лидером по росту популярности, привлекая более чем в 10 раз больше туристов по сравнению с летом 2019 года (доля 16,0% против 0,9%).