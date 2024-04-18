Названы популярные туристические направления среди россиян
- 09:55 18 апреля
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- Елизавета Петрова
Популярные туристические направления среди россиян подверглись анализу сервисом для планирования путешествий onetwotrip. Исследование охватило бронирования авиабилетов на лето 2024 года и сравнило их с данными за аналогичный период 2019 года, до начала пандемии коронавируса.
Результаты показали значительный рост спроса на определенные направления. Азербайджан стал лидером по росту популярности, привлекая более чем в 10 раз больше туристов по сравнению с летом 2019 года (доля 16,0% против 0,9%).
Вьетнам также показал внушительный рост (2,5% против 0,2%), а в Китай было оформлено восемь раз больше авиабилетов (4,1% против 0,5%). Перелеты в Южную Корею, ОАЭ и Малайзию также стали более востребованными, увеличившись в семь раз.
Путешествия в Японию стали популярнее в шесть раз (3,7% против 0,6%), а интерес к странам, таким как Армения, Белоруссия, Казахстан, Индонезия, Сингапур и Таиланд, вырос более чем в два раза. Грузия пользуется увеличением спроса на 30%, а в Турции рост составил 50%.
В отличие от восточных направлений, европейские страны в 2024 году пока не достигли уровня спроса, замеченного пять лет назад. Наиболее значительное снижение интереса российских туристов отмечено в Хорватии (с долей бронирований авиабилетов 0,1% против 1,6% летом 2019 года). Спрос на Италию, Испанию, Германию, Кипр и Великобританию также сократился примерно в четыре раза.
Португалия стала в три раза менее популярной (0,3% против 1,0%), а Черногория, Австрия и Сербия показали снижение спроса вдвое. Однако Франция по-прежнему остается востребованным направлением с уровнем спроса на уровне 4,0%.