Валентина Матвиенко приедет с рабочим визитом в Коми

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выразила намерение посетить лично новый дом культуры в Айкино. Об этом политик сообщила на заседании Совета Федерации в рамках Дней Республики Коми, которые в этом году проводятся в Москве впервые, сообщает Комиинформ.

Валентина Матвиенко напомнила, что Коми является лидером в создании примерных библиотек в рамках национального проекта "Культура" и активно занимается развитием домов культуры в сельской местности.