Валентина Матвиенко приедет с рабочим визитом в Коми
- 06:45 18 апреля
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- Татьяна Зубова
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выразила намерение посетить лично новый дом культуры в Айкино. Об этом политик сообщила на заседании Совета Федерации в рамках Дней Республики Коми, которые в этом году проводятся в Москве впервые, сообщает Комиинформ.
Валентина Матвиенко напомнила, что Коми является лидером в создании примерных библиотек в рамках национального проекта "Культура" и активно занимается развитием домов культуры в сельской местности.
Отметим, Дом культуры в Айкино закрыли на капитальный ремонт с декабря 2023 года. Этот ремонт стал возможен благодаря национальному проекту "Культура", при поддержке председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Общая сумма средств, выделенных на капитальный ремонт и оборудование дома культуры, составляет около 146 миллионов рублей, включая федеральные, республиканские и местные бюджеты.
"Дом культуры в Айкино я жду. Как только закончится ремонт, обещаю приехать", - заявила политик.