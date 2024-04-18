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Валентина Матвиенко приедет с рабочим визитом в Коми

Валентина Матвиенко приедет с рабочим визитом в КомиФото пресс-службы администрации главы Коми

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выразила намерение посетить лично новый дом культуры в Айкино. Об этом политик сообщила на заседании Совета Федерации в рамках Дней Республики Коми, которые в этом году проводятся в Москве впервые, сообщает Комиинформ.

Валентина Матвиенко напомнила, что Коми является лидером в создании примерных библиотек в рамках национального проекта "Культура" и активно занимается развитием домов культуры в сельской местности.

Отметим, Дом культуры в Айкино закрыли на капитальный ремонт с декабря 2023 года. Этот ремонт стал возможен благодаря национальному проекту "Культура", при поддержке председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Общая сумма средств, выделенных на капитальный ремонт и оборудование дома культуры, составляет около 146 миллионов рублей, включая федеральные, республиканские и местные бюджеты.

"Дом культуры в Айкино я жду. Как только закончится ремонт, обещаю приехать", - заявила политик.

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