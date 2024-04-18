Воркутинец угрожал продавцу пневматическим оружием за отказ вызвать такси

В Воркуте на скамье подсудимых оказался местный житель, что угрожал продавцу одного из магазинов города оружием. Дело в том, что мужчина требовал вызвать ему такси, но когда получил отказ, достал пневматический пистолет, выстрелил в прилавок, после угрожал продавцу и покинул торговую точку.

Это произошло вечером 20 января 2024 года. Позже злоумышленника задержали полицейские.