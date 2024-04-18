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Воркутинец угрожал продавцу пневматическим оружием за отказ вызвать такси

Воркутинец угрожал продавцу пневматическим оружием за отказ вызвать таксиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Воркуте на скамье подсудимых оказался местный житель, что угрожал продавцу одного из магазинов города оружием. Дело в том, что мужчина требовал вызвать ему такси, но когда получил отказ, достал пневматический пистолет, выстрелил в прилавок, после угрожал продавцу и покинул торговую точку. 

Это произошло вечером 20 января 2024 года. Позже злоумышленника задержали полицейские.

Дело закончилось судебным разбирательством. 40-летнего фигуранта признали виновным в хулиганстве с угрозой насилия и использованием предметов в качестве оружия. Он также признал свою вину. Горожанина приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Приговор еще не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми. 

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