В Коми снизился уровень преступности
- 19:15 17 апреля
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- Елизавета Петрова
Состоялось выездное заседание оперативного совещания по подведению итогов оперативно-служебной деятельности в ОМВД России по Усть-Куломскому району за первый квартал 2024 года под руководством генерал-майора полиции Андрея Сицского.
Основной доклад об итогах оперативно-служебной деятельности представил начальник штаба МВД по Республике Коми полковник внутренней службы Андрей Кузнецов. Он сообщил о том, что количество зарегистрированных преступлений за рассматриваемый период уменьшилось на 7,9%, в том числе по тяжким и особо тяжким составам – на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доля преступлений, совершенных в IT-сфере, составляет 41,7%. Рост киберпреступлений наблюдается на территории обслуживания всех территориальных органов, за исключением Сыктывкара (-13,6%), Воркуты (-5,8%), Ухты (-10,2%), Печоры (-1,3%), Троицко-Печорского (-27,3%) и Удорского (-29,4%) районов.
Благодаря эффективной профилактической работе количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве, снизилось на 33,3%. Наблюдается снижение на 14,1% преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Число выявленных преступлений экономической и коррупционной направленности увеличилось на 13,5% до 126. В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков зафиксировано 211 преступлений (-18,5%).
Оперативными службами полиции раскрыто 112 преступлений прошлых лет (+9,8%), из которых 35 относятся к категории тяжких и особо тяжких составов.
По итогам квартала количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 21 или 12,5% (189 случаев, в аналогичный период прошлого года – 168), в результате которых 15 человек погибли (+66,7%, аппг – 9) и 252 получили ранения (+11,5%, аппг – 226).
Зафиксировано на 22,2% (с 18 до 22) больше ДТП с участием детей и числа раненых с 19 до 24. Увеличение показателей аварийности отмечается в Сосногорске, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Куломском районах.
Выслушав доклад, руководитель регионального ведомства обозначил приоритеты в служебной деятельности, поставил конкретные задачи по направлениям, нуждающимся в совершенствовании, отметив необходимость неукоснительного соблюдения сотрудниками ОВД служебной дисциплины и законности.