В Коми снизился уровень преступности

Состоялось выездное заседание оперативного совещания по подведению итогов оперативно-служебной деятельности в ОМВД России по Усть-Куломскому району за первый квартал 2024 года под руководством генерал-майора полиции Андрея Сицского.

Основной доклад об итогах оперативно-служебной деятельности представил начальник штаба МВД по Республике Коми полковник внутренней службы Андрей Кузнецов. Он сообщил о том, что количество зарегистрированных преступлений за рассматриваемый период уменьшилось на 7,9%, в том числе по тяжким и особо тяжким составам – на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.