В отделении Эжвинской больницы ввели карантин по коронавирусу

Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"

В Эжвинской больнице введен карантин из-за коронавируса. Это учреждение стало эпицентром первой вспышки COVID-19 в Коми в 2020 году. Жители Сыктывкара сообщили о введении карантина по коронавирусу в одном из медицинских учреждений с 4 апреля. Ограничения затронули нейрохирургическое отделение, но конкретное учреждение не было указано.

Посещения пациентов запрещены, а при нахождении вне палат они должны носить маски. Движение между постами в отделении также запрещено для предотвращения распространения инфекции.