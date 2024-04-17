В отделении Эжвинской больницы ввели карантин по коронавирусу
- 18:00 17 апреля
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- Елизавета Петрова
В Эжвинской больнице введен карантин из-за коронавируса. Это учреждение стало эпицентром первой вспышки COVID-19 в Коми в 2020 году.
Жители Сыктывкара сообщили о введении карантина по коронавирусу в одном из медицинских учреждений с 4 апреля. Ограничения затронули нейрохирургическое отделение, но конкретное учреждение не было указано.
Посещения пациентов запрещены, а при нахождении вне палат они должны носить маски. Движение между постами в отделении также запрещено для предотвращения распространения инфекции.
Представители Минздрава Коми уточнили, что, вероятно, речь идет об эжвинской больнице, и это подтвердили в самом медучреждении. В отделении проводятся противоэпидемиологические мероприятия для предотвращения распространения COVID-19. Карантин на 17 апреля еще не снят.