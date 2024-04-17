Троицко-Печорская ЦРБ попросила деньги для ремонта рентгена

Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"

Центральная районная больница Троицко-Печорска просила дополнительные средства на ремонт рентгеновского аппарата. С апреля 2023 года устройство в медицинском учреждении было нерабочим. Администрация больницы лишь обращалась с просьбами о выделении средств на приобретение необходимых запчастей. Жители Троицко-Печорского района активно высказывали свою обеспокоенность в социальных сетях, выражая недоумение по поводу задержки в восстановлении рентгеновского оборудования. На данный момент им приходится обращаться за медицинской помощью в Ухту.

Одна из местных жительниц отметила: "Мы уже далеко не всегда можем добраться до районного центра, а тут еще и проблемы с оборудованием. Это серьезно, здоровье населения на кону".

Министерство здравоохранения республики Коми отреагировало на обращение общественности. В своем ответе от 16 апреля ведомство сообщило о серьезных нарушениях в работе рентгеновского комплекса в больнице Троицко-Печорска.

Стоимость ремонта вышедшего из строя оборудования превышает миллион рублей. Минздрав республики заявил, что в данный момент рассматривается вопрос о выделении финансирования на приобретение нового оборудования через проведение аукциона. В то время как в социальных сетях появились сообщения о восстановлении работы рентгена 15 апреля.

Проблема с рентгеновским оборудованием в Троицко-Печорском районе стала предметом обсуждения еще в начале 2024 года. Прокурор муниципалитета подал иск в суд, требуя от больницы обеспечить функционирование рентгеновского комплекса в течение месяца после вынесения судебного решения.

Он не работал с октября 2023 года из-за неисправностей в рентгеновском излучателе и дозиметре. Суд удовлетворил иск прокурора в марте.

Проблемы с оборудованием также возникли и в других населенных пунктах республики Коми: рентгеновский аппарат в поселке Воргашоре (Воркута) вышел из строя, а два из трех аппаратов в поликлинике города Сыктывкара также были неработоспособны. В первом случае пациентов направляли в город, во втором - в другие медицинские учреждения.

Троицко-Печорская ЦРБ попросила деньги для ремонта рентгена

Как минимум с осени 2023 года аппарат в райбольнице не работал. Руководство больницы только ходатайствовало о выделении средств для приобретения запчастей.

В социальных сетях жители Троицко-Печорского района задаются вопросом, когда в муниципалитете начнет работать рентген. Сейчас они вынужденно проходят исследование в Ухте. «Нам с поселков и так непросто до района добраться, а там то специалистов нет, то рентген не работает, и давно уже! Серьезно надо относиться к этой проблеме, здоровье народа все-таки», — написала одна из жительниц.

Отреагировало на обращение министерство здравоохранения Коми. В ответе на жалобу ведомство 16 апреля написало, что «не так давно рентгенодиагностический комплекс Троицко-Печорской больницы имел сбои в работе» — были выявлены серьезные нарушения в работе аппарата. Стоимость вышедшего из строя оборудования превышает миллион рублей.

«Руководством больницы направлено ходатайство в адрес Минздрава Коми о выделении средств для приобретения оборудования. Сейчас вопрос изучается. В случае выделения финансирования аукцион для закупа оборудования будет проведен», — заявили в Минздраве.

При этом в соцсетях 15 апреля появились сообщения, что рентген заработал.

Проблему с рентгеном в Троицко-Печорском районе поднимали еще в январе 2024 года. Прокурор муниципалитета обратился в суд с иском о возложении на больницу обязанности в течение месяца со дня вступления в силу судебного решения обеспечить функционирование комплекса. Он не работал уже с октября 2023 года из-за неисправности рентгеновского излучателя и дозиметра. Суд удовлетворил иск прокурора в марте.