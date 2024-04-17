Аналитики выяснили, что жители Коми просто и быстро находят работу
- 16:30 17 апреля
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- Елизавета Петрова
Аналитики популярного портала hh.ru провели обширное исследование и подтвердили, что в Коми наблюдается заметное снижение конкуренции на рынке труда. Это связано с рекордным дефицитом соискателей, что позволяет жителям этого региона более легко и быстро найти работу.
За последние два года, по оценкам специалистов, поиск работы значительно упростился в девяти профессиональных сферах. В результате снижения конкуренции, соискателям стало в два раза проще найти работу в сфере туризма, гостиничного бизнеса, а также в секторах продаж и клиентского обслуживания.
Кроме того, следует отметить, что в рейтинге сфер, где конкуренция практически отсутствует, значатся медицина (соотношение 1,6 резюме на рабочее место), розничная торговля (2 резюме), автобизнес (2,8 резюме), рабочий персонал и логистика (4 резюме).
Таким образом, снижение конкуренции на рынке труда в Коми приносит пользу местным жителям, позволяя им легче и быстрее находить работу в различных профессиональных областях.