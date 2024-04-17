Аналитики выяснили, что жители Коми просто и быстро находят работу

Аналитики популярного портала hh.ru провели обширное исследование и подтвердили, что в Коми наблюдается заметное снижение конкуренции на рынке труда. Это связано с рекордным дефицитом соискателей, что позволяет жителям этого региона более легко и быстро найти работу.

За последние два года, по оценкам специалистов, поиск работы значительно упростился в девяти профессиональных сферах. В результате снижения конкуренции, соискателям стало в два раза проще найти работу в сфере туризма, гостиничного бизнеса, а также в секторах продаж и клиентского обслуживания.