Цветы-вампиры: 10 ядовитых комнатных растений, которые запрещено держать в квартире

Фото из архива "Про Города"

Существуют некоторые комнатные растения, которые следует быть осторожными или избавиться от них, чтобы избежать потенциальных проблем. Например, диффенбахия, также известная как "немая розга", содержит ядовитый сок в своих листьях. При контакте с кожей он может вызвать ожоги, нарушения зрения и отек гортани. Раньше это растение использовали для наказания рабов или для подавления их разговоров. Подробнее о них рассказал портал marieclaire.ru. Монстера



Эффектная лиана с резными листьями, также является ядовитым растением. В его листьях содержатся оксалаты кальция, которые могут вызвать отравление у животных, таких как кошки, и у детей, если они случайно съедят его.

Азалия



Содержит алкалоиды, которые при попадании в рот могут вызвать различные симптомы, от сильного слезотечения и выделений из носа до диареи, рвоты и судорог.

Важно помнить, что эти растения могут быть опасными, особенно для домашних животных и маленьких детей. Если у вас есть подобные растения в доме, рекомендуется принять меры предосторожности, чтобы избежать неприятностей.

Антуриум

Как насчет анафилактического шока? Не хотите? Тогда поймете, почему вы мы включили антуриум в список растений, которые нельзя держать дома. Оно выделяет вещества, стимулирующие выработку гистамина, поэтому аллергикам особенно важно с ним не связываться.

Бегония

Бегонию очень любят хозяйки во всем мире, но она не так уж и безобидна: в ней обнаружены соли щавелевой кислоты, которые вызывают ожоги и раздражение на коже (по виду это напоминает крапивницу), отек слизистых и рвоту.

Особенно токсичны клубни, поэтому если вы не хотите расставаться с домашним любимцем, обязательно при пересадке работайте в перчатках, а когда закончите, тщательно мойте руки.

Фикус Бенджамина

Одно из самых противоречивых растений. Одни приписывают ему чудодейственные свойства, с его помощью пытаются наладить отношения в семье и даже забеременеть, другие клеймят, обвиняют во всех грехах и даже сваливают на несчастного вину за собственное одиночество.

На самом деле, цветок и правда неоднозначный: с одной стороны, он абсорбирует ядовитые вещества из воздуха, очищая его от бензола, аммиака, формальдегида. С другой — все части растения содержат сок, в котором есть латекс и алкалоиды, поэтому при соприкосновении с ними можно запросто заполучить дерматит или сильную аллергию.

Частицы этих веществ попадают и в воздух, так что если вы страдаете от поллиноза, лучше отдать предпочтение другим растениям.

Молочай Красивейший (Пуансеттия)

Казалось бы, идеальное растение: особой заботы не требует, растет медленно (пересаживать часто не надо), выглядит очень мило, и в медицине его используют — значит полезный цветок! Но не тут-то было!

В млечном соке молочая притаилась угроза: ядовитые вещества. Проблемы возникают уже нам с вами хорошо известные: отравления, аллергические реакции, потеря зрения.

Гиппеаструм

Какие еще растения нельзя держать дома? Ну, слова «нельзя», конечно, очень радикальное, но будьте поаккуратнее с гиппеаструмом. Как же он похож на лилию! Выглядит невероятно эстетично но…этот красавчик тоже не без сюрприза.

Все части растения, а особенно луковицы, ядовиты. Алкалоид ликорин провоцирует рвоту, а у кошек и вовсе могут отказать почки.

Олеандр

Олендр токсичен сверху донизу. В нем ученые обнаружили олеандрин, корнерин и других сердечные гликозиды — вещества, которые раньше добывали из листьев этого цветочка и использовали в медицинских целях: сейчас этого уже не делают.

Но эти гликозиды при попадании в рот и в желудок человека или зверушки могут нарушать сердечный ритм и вызвать проблемы в работе нервной системы. Про тошноту, головокружение и говорить не будем — это все идет в нагрузку. Поэтому олеандр не советуют ставить в спальне, а еще лучше разводить его в саду, а не в квартире, рискуя жизнью и здоровьем домочадцев.

Кактус трихоцереус

Первые упомнинания о кактусе датируются 200 годом до н.э: перуанские монахи делали из его сока зелье «ахума», с помощью которого в ритуальных церемониях определяли причины болезней. Его часто выращивают в домашних условиях, что и понятно: не требует частого полива и вообще какого-либо внимания к себе, очень красиво цветет. Но некоторые виды содержат алкадоид мескалин, который может провоцировать судороги и даже паралич.