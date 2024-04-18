Пломбир с антибиотиками: в Роскачестве назвали марки мороженого, которые запрещено давать детям

Эксперты Роскачества провели исследование мороженого, в котором было проанализировано 19 марок эскимо по 166 показателям. Исследование сосредоточилось на пломбире ванильном без различных наполнителей, глазури без украшений и посыпок, а также на обычном эскимо пломбире с глазурью или в шоколаде, пишет progoroduhta.ru.

Результаты показали, что несколько марок мороженого, такие как "Вологодский пломбир", "Настоящий пломбир", "Ростагрокомплекс", "Свитлогорье" и "Чистая линия", соответствуют требованиям законодательства и стандартам Роскачества.