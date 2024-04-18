Пломбир с антибиотиками: в Роскачестве назвали марки мороженого, которые запрещено давать детям
- 08:45 18 апреля
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- Служба новостей
Эксперты Роскачества провели исследование мороженого, в котором было проанализировано 19 марок эскимо по 166 показателям. Исследование сосредоточилось на пломбире ванильном без различных наполнителей, глазури без украшений и посыпок, а также на обычном эскимо пломбире с глазурью или в шоколаде, пишет progoroduhta.ru.
Результаты показали, что несколько марок мороженого, такие как "Вологодский пломбир", "Настоящий пломбир", "Ростагрокомплекс", "Свитлогорье" и "Чистая линия", соответствуют требованиям законодательства и стандартам Роскачества.
Однако некоторые марки, включая "Лента", "Мишка на полюсе" и "Филевский пломбир", содержали растительные жиры и не соответствовали требованиям по содержанию молочного жира. Кроме того, мороженое "Гостовский пломбир" содержало повышенное количество антибиотика тетрациклина. Не было обнаружено опасных бактерий, дрожжей, плесени или искусственных подсластителей в других образцах мороженого.
Также были выявлены некоторые вопросы относительно структуры эскимо "Лента", где были обнаружены единичные посторонние включения, напоминающие кусочки сливочного масла.