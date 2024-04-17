Коми привезла на выставку "Россия" мясные деликатесы из оленины

В новой экспозиции фермерской ярмарки, которая открылась 16 апреля на международной выставке-форуме "Россия", деликатесы из оленины сохраняют свою привлекательность для покупателей, подчеркивает министерство сельского хозяйства Республики Коми.

"Республика Коми представила ассортимент мясных деликатесов из оленины. Наш регион обладает богатым опытом в разведении северных оленей, а также в производстве и переработке мяса. В нашем ассортименте представлены десятки изысканных мясных изделий, завоевавших сердца местных жителей и ставших одним из самых популярных сувениров из Коми для гостей республики", - отмечается в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте выставки "Россия".