Коми привезла на выставку "Россия" мясные деликатесы из оленины
- 17 апреля 14:30
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- Елизавета Петрова
В новой экспозиции фермерской ярмарки, которая открылась 16 апреля на международной выставке-форуме "Россия", деликатесы из оленины сохраняют свою привлекательность для покупателей, подчеркивает министерство сельского хозяйства Республики Коми.
"Республика Коми представила ассортимент мясных деликатесов из оленины. Наш регион обладает богатым опытом в разведении северных оленей, а также в производстве и переработке мяса. В нашем ассортименте представлены десятки изысканных мясных изделий, завоевавших сердца местных жителей и ставших одним из самых популярных сувениров из Коми для гостей республики", - отмечается в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте выставки "Россия".
Продукцию из оленины от производителей Коми можно будет приобрести на фермерской ярмарке в 48-м павильоне до 24 апреля. После двухдневного перерыва следующая ярмарка откроется 27 апреля.
Напомним, что международная выставка-форум "Россия" стартовала в Москве 4 ноября 2023 года. Местом ее проведения стала территория ВДНХ. Цель выставки - демонстрация ключевых достижений России в различных сферах экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, а также позитивного опыта развития регионов страны.
Изначально планировалось, что выставка закончит свою работу 12 апреля 2024 года, однако по указанию президента России было решено продлить ее до 8 июля 2024 года.