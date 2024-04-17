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По 5 литров под корень: после такой подкормки соберете 8 килограммов малины с 1 куста

По 5 литров под корень: после такой подкормки соберете 8 килограммов малины с 1 кустаfreepik.com

Лето — время ярких солнечных дней, аромата свежих ягод и нежных малиновых кустов. Однако, чтобы наслаждаться богатым урожаем малины, необходимо уделить внимание правильному уходу за растениями. Мы подготовили для вас подробную схему подкормки малины, которая поможет собрать обильный урожай даже с одного куста, sevastopolmedia.ru.

Весенняя подкормка

Перед началом вегетации малины особенно важно обеспечить ей достаточное количество азота, который способствует интенсивному росту и развитию листьев. Для этого подойдут следующие варианты азотных удобрений:

  • Карбамид (мочевина): достаточно 20-30 г на каждый квадратный метр малинника.
  • Аммиачная селитра: рекомендуется внести 30-40 г препарата на каждый квадратный метр малинника.
  • Настой птичьего помета или коровяка: органические удобрения также будут полезны для растений.

Подкормка во время цветения: для формирования ягод

В период цветения малины особенно важно обеспечить растения калием и фосфором, которые необходимы для формирования ягод и укрепления растений. Рассмотрим несколько вариантов подкормки:

  • Монофосфат калия: добавьте 1 столовую ложку ведро воды.
  • Суперфосфат: растворите до 40 г подкормки на ведро воды, а затем поливайте растения 5 л на 1 корень.
  • Двойной суперфосфат: достаточно 20 г средства на 10 л воды для подкормки, а под каждый куст добавьте 5 л раствора.
  • Калийная селитра: растворите 30-40 г удобрения на 10 л воды и поливайте растения из расчета 5 л на один куст.

Следуя этим рекомендациям по подкормке малины, вы сможете обеспечить растения необходимыми питательными веществами и получить богатый урожай.

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