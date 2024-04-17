В 2024 году в квитанциях за "коммуналку" появится новая строчка: не платить нельзя
- 21:30 17 апреля
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- Служба новостей
В апрельских квитанциях появится дополнительная строка под названием "перерасчет потребления за прошлый период", которая затронет владельцев квартир с установленными приборами учета для воды, электроэнергии, тепла и других услуг.
Это изменение будет применяться лишь в случае отсутствия подобного перерасчета в течение 2023 года. Не платить теперь нельзя, как сообщает издание "Наша Газета". Для экономии на коммунальных платежах рекомендуется оплачивать квитанции с использованием карт, предоставляющих кэшбэк за такие расходы.
Перерасчет представляет собой повторный расчет суммы за коммунальные услуги с учетом новых обстоятельств. Коммунальные службы проводят перерасчеты для выявления и корректировки недоплат или переплат.
При недоплате сумма за ЖКУ будет увеличена в следующем платеже, а при переплате сумма может быть засчитана на будущие начисления или переведена на счет пользователя. Перерасчеты осуществляются управляющими компаниями по основанию заявлений жильцов или предписаний контролирующих органов.