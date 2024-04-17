В Коми мужчину убило упавшим деревом

Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"

Государственной инспекции труда в Республике Коми было передано уведомление о трагическом случае, произошедшем на территории предприятия, где работал сотрудник регионального отделения Всероссийского общества глухих. Погибший мужчина занимался спилом дерева, которое, упав, стало причиной его смерти от полученных травм. Подробности происшествия выясняются, а комиссия назначена для расследования данного несчастного случая, по данным пресс-релиза Государственной инспекции труда.

Ранее мы писали о том, что Трудовая инспекция региона организовала расследование после произошедшего несчастного случая на одном из предприятий в Прилузском районе Республики Коми.