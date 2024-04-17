Поцелованные Богом: Глоба назвала 4 знака, которых ждет бриллиантовая полоса в апреле и мае 2024

Российский астролог Тамара Глоба утверждает, что в апреле и мае 2024 года четыре знака зодиака будут находиться на пути к удаче, пишет progoroduhta.ru.

Для Львов предстоит получить финансовую удачу, которая поможет им осуществить давние мечты. Важно помнить о необходимости полноценного отдыха и заботы о близких.