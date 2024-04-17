Поцелованные Богом: Глоба назвала 4 знака, которых ждет бриллиантовая полоса в апреле и мае 2024
- 18:45 17 апреля
- 16+
- Служба новостей
Российский астролог Тамара Глоба утверждает, что в апреле и мае 2024 года четыре знака зодиака будут находиться на пути к удаче, пишет progoroduhta.ru.
Для Львов предстоит получить финансовую удачу, которая поможет им осуществить давние мечты. Важно помнить о необходимости полноценного отдыха и заботы о близких.
Весы получат шанс достичь успеха и открыть новые источники дохода. В этот период представится возможность заключить выгодные сделки, но стоит быть осторожными и избегать необдуманных поступков.
Скорпионы будут наслаждаться успехом во всех сферах своей деятельности. Они получат признание и поддержку от окружающих, поэтому им не следует бояться взять на себя ответственность за происходящее.
Козерогам суждено большое семейное счастье и успех. Они смогут обустроить свой дом и создать уютную атмосферу. Кроме того, важно проводить больше времени с родными и близкими, не забывая о своих хобби.
Помните, что астрологические прогнозы основаны на верованиях и субъективных толкованиях знаков зодиака, и их точность не может быть подтверждена научными методами.