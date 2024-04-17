Майские праздники сдвинут из-за ситуации в стране
- 17:01 17 апреля
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- Служба новостей
В нынешнем 2024 году в правительстве России внесли изменения график майских праздников, сместив некоторые выходные дни. Об этом сообщает портал gorodkirov.ru.
Так, изначально выходной, запланированный на субботу 27 апреля, перенесли на понедельник 29 апреля, поэтому этот день стал дополнительным выходным. Также во вторник, 30 апреля, стал выходным днем, перенесенным с 2 ноября. Кроме того, выходной день переносится на пятницу 10 мая из-за переноса рабочего дня с субботы, 6 января.
В этом году праздничные майские выходные будут выглядеть так:
Воскресенье, 28 апреля;
Понедельник, 29 апреля (перенесенный выходной);
Вторник, 30 апреля (дополнительный выходной);
Среда, 1 мая (День труда)
Рабочие дни:
Четверг, 2 мая
Пятница, 3 мая
Также выходные будут в следующие дни:
Суббота, 4 мая;
Воскресенье, 5 мая;
Четверг, 9 мая (День Победы);
Пятница, 10 мая (перенесенный выходной);
Суббота, 11 мая;
Воскресенье, 12 мая.