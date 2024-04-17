Майские праздники сдвинут из-за ситуации в стране

В нынешнем 2024 году в правительстве России внесли изменения график майских праздников, сместив некоторые выходные дни. Об этом сообщает портал gorodkirov.ru.

Так, изначально выходной, запланированный на субботу 27 апреля, перенесли на понедельник 29 апреля, поэтому этот день стал дополнительным выходным. Также во вторник, 30 апреля, стал выходным днем, перенесенным с 2 ноября. Кроме того, выходной день переносится на пятницу 10 мая из-за переноса рабочего дня с субботы, 6 января.