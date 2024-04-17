"Не покупайте ничего другого": в Роскачестве назвали список сливочного масла, со "Знаком качества"

В ноябре 2023 года "Знак качества" получили семь производителей сливочного масла. Список предоставили в Роскачестве, сообщает портал retail.ru. По два сертификата получили ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» («Коровка из Кореновки») и АО «Рузское молоко» («Рузское молоко»). Также в список лауреатов вошли:

ООО «Ува-Молоко» («Милково»);

АО «МИЛКОМ» («Село Зеленое»);

ЗАО «Томмолоко»;

ООО «Еланский сыродельный комбинат» («Радость вкуса»);

ООО «Молочный завод Приволжский» («Крестьянское»). В Роскачестве также пояснили, как найти в магазине действительно качественное масло. На упаковке должно быть написано именно «сливочное масло» или «масло из коровьего молока», а не «молокосодержащий продукт, произведенный по технологии масло сливочное». В последнем случае это маргарин или спред.

В составе премиум-варианта классического сливочного масла не должно быть ничего, кроме сливок. Если это масло соленое, то, естественно, в его составе может быть соль. В составе кислосливочного масла присутствует закваска молочнокислых организмов. Также, например, в «Крестьянском» масле 72,5% жира допускаются красители природного происхождения: каротин (из экстракта моркови) и аннато.