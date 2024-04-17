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Под Сосногорском бабушка попала пол колеса грузовика и получила травмы

Под Сосногорском бабушка попала пол колеса грузовика и получила травмыФото регионального ГИБДД

В окрестностях Сосногорска 74-летняя местная жительница попала под колеса грузовика. Информацию о происшествии предоставили в УГИБДД МВД по РК.

ДТП случилось 16 апреля около 9.15 на прилегающей территории дома №11 по улице Комсомольская в поселке Войвож. Водитель, родившийся в 1977 году, двигался задним ходом на ГАЗе и не заметил пешехода за грузовиком.

Женщине 1950 года рождения нанесли ушиб правого колена и голеностопа. Она обратилась за медицинской помощью самостоятельно и не была госпитализирована. Водитель имеет стаж с 1999 года.

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